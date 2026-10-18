Kız meselesi kavgasında arkadaşını kalbinden bıçaklayan genç, adliyeye sevk edildi

Olay, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlar arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkelenen Y.E.U., yanında bulunan bıçakla E.D. (20), E.G. A. (16) ve Emre Acar’ı (18) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar özel araçlar ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı arkadaşlarının durumunu öğrenmek için geldi, gözaltına alındı

Olayın şüphelisi Y.E.U.’nun, bıçakladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek amacıyla başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne geldiği öğrenildi. Hastanede polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin itirafta bulunmasının ardından, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu.

Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Emniyette ifade veren Y.E.U.’nun, "2 arkadaş kız meselesi yüzünden tartışıyordu. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçakla sağa sola salladım. İsteyerek yapmadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan 18 yaşındaki baş şüpheli Y.E.U. ve olaya karışan 7 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

18 yaşındaki Emre Acar kurtarılamadı

Kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Emre Acar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Acar’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emre Acar’ın cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Çinili Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.