HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak’ta yağış sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırttı

Zonguldak’ta iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından derelerden sürüklenen plastik atıklar ve çöpler limanda birikti.

Zonguldak’ta yağış sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırttı

Zonguldak’ta iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından derelerden sürüklenen plastik atıklar ve çöpler limanda birikti. Ortaya çıkan manzara vatandaşları şaşırttı.

Zonguldak’ta yağış sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırttı 1

Zonguldak’ta son iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından limanda dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Yağışlarla birlikte derelerden denize taşınan plastik atıklar ve çeşitli çöpler, liman içerisinde birikerek deniz yüzeyini büyük ölçüde kapladı.

Zonguldak’ta yağış sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırttı 2

Liman çevresinde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar, denizin üzerini kaplayan atıklarla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Plastik şişeler başta olmak üzere çeşitli atıkların su yüzeyinde yoğun şekilde birikmesi, çevre kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zonguldak’ta yağış sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırttı 3

Yağışların ardından oluşan bu görüntü, çevre temizliği ve atıkların denizlere ulaşmasının önlenmesi konusunu yeniden gündeme getirdi.
Öte yandan, limanda biriken plastik atık ve çöplerin ne zaman temizleneceği merak konusu oldu.

Kaynak: İHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız meselesi kavgasında arkadaşını kalbinden bıçaklayan genç, adliyeye sevk edildiKız meselesi kavgasında arkadaşını kalbinden bıçaklayan genç, adliyeye sevk edildi
Kocaeli’de sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları dronla görüntülendiKocaeli’de sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları dronla görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.