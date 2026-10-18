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Komşusuyla tartışıp taşınmıştı! Son kez gittiği evden çıkamadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, daha önce husumet yaşadığı alt kat komşusuyla karşılaşan 35 yaşındaki Hakan Turak, çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybetti. Yaşadığı anlaşmazlıkların ardından evinden taşınan Turak'ın, geride kalan son 3-4 parça eşyasını almak için eski evine geldiği öğrenildi. Komşular arasında yeniden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağır yaralanan Turak, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Komşusuyla tartışıp taşınmıştı! Son kez gittiği evden çıkamadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, daha önce tartışma yaşadığı alt kat komşusuyla yeniden karşı karşıya gelen 35 yaşındaki Hakan Turak, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaşadığı anlaşmazlıkların ardından evinden taşınan Turak'ın, geride kalan son 3-4 parça eşyasını almak için eski evine geldiği öğrenildi. Komşular arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahla vurulan Turak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Komşusuyla tartışıp taşınmıştı! Son kez gittiği evden çıkamadı 1

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu Selim T. arasında daha önce çeşitli tartışmalar yaşandı. Komşusuyla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından evini boşaltarak başka bir yere taşınan Turak, taşınma işlemlerini büyük ölçüde tamamladı.

Komşusuyla tartışıp taşınmıştı! Son kez gittiği evden çıkamadı 2

Eski evinde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere binaya gelen Turak, burada daha önceden husumetli olduğu alt kat komşusu Selim T. ile karşılaştı. Hakan Turak ile Selim T. arasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Selim T., yanında bulunan silahla Hakan Turak'a ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği 35 yaşındaki Turak, ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

35 yaşındaki adamın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayın yaşandığı binada ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Hakan Turak'ın ölümüne neden olan silahlı saldırının şüphelisi Selim T. hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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