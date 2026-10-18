İHH ekibi kanyonda kayboldu! 1 ölü, 13 kişi mahsur!

İstanbul'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesine eğitim ve tatbikat amacıyla gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin de aralarında bulunduğu 14 kişilik ekip, Yazılı Kanyon'da kayboldu.

Dün bölgeye gelen ekibin bugün öğle saatlerinde yönünü kaybettiği yönünde ihbarda bulunuldu.

18 Ekim 2026 günü saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İHH EĞİTMENİ SİNAN YAVUZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında acı haber geldi.

Dağlık bölgede düşerek hayatını kaybettiği belirlenen İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipte bulunan diğer 13 kişinin ise sarp ve engebeli arazide mahsur kaldığı öğrenildi.

13 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

İnsansız hava aracı (İHA) desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kaybolan grubun bulunduğu nokta kısa sürede tespit edildi.

Ancak arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle mahsur kalan 13 kişiye yönelik kurtarma çalışmaları devam ediyor.

6 İLDEN TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

Arama kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı koordinasyonunda çevre illerden de ekipler görevlendirildi.

Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli'den toplam 28 personel ile 8 araç bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin zorlu arazi koşullarında yürüttüğü kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

ISPARTA VALİSİ BÖLGEYE GİTTİ

Isparta Valisi Abdullah Erin de olayın ardından bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Vali Erin, mahsur kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Isparta Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada 14 kişilik grubun kaybolduğu yönündeki ihbarın ardından ekiplerin harekete geçtiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"18 Ekim 2026 günü saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, İstanbul’dan Isparta’ya gelen 14 kişilik İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubunun Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. İnsansız hava aracı (İHA) destekli arama çalışmaları sonucunda grubun bulunduğu yer kısa sürede tespit edildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sarp ve engebeli arazi koşullarında mahsur kalan diğer 13 kişinin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları titizlikle devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli’den toplam 28 personel ve 8 araç bölgeye sevk edildi."

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır