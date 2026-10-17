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Eskişehir otelinde ölü bulunan şahısla ilgili soruşturma başlatıldı

Eskişehir'deki bir otelde ölü bulunan şahsın durumu şüpheli olarak değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir otelinde ölü bulunan şahısla ilgili soruşturma başlatıldı

Eskişehir’de sahibi olduğu otelde cansız bedenine ulaşılan Cüneyt Y. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesinde gerçekleşti. İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Cüneyt Y. (44) otelinde ölü bulundu.
Eskişehir otelinde ölü bulunan şahısla ilgili soruşturma başlatıldı 1

OTEL SAHİBİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

İhbar yapılmasının hemen ardından olay yerine polis ekipleri ve belediye tabibi sevk edildi. Tabip tarafından gerçekleştirilen incelemede, şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Cüneyt Y.’nin yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Soruşturma süreci devam ediyor.

Eskişehir otelinde ölü bulunan şahısla ilgili soruşturma başlatıldı 2

Eskişehir otelinde ölü bulunan şahısla ilgili soruşturma başlatıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir otel soruşturma
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