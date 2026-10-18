HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangın: 4 asker öldü, çok sayıda yaralı var

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 askerin öldüğü ve çok sayıda ağır yaralı olduğu açıklandı.

Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangın: 4 asker öldü, çok sayıda yaralı var

CBC News kanalının haberine göre, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, düzenlediği basın toplantısında, Wainwright Üssü'nde yangın çıktığını, yangında ölenler ve yaralananlar olduğunu belirtti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapmayan ve durumun hassasiyetini koruduğunu vurgulayan McGuinty, olayın yakından takip edildiğini bildirdi.

Kanada da Wainwright Askeri Üssü nde yangın: 4 asker öldü, çok sayıda yaralı var 1

Kanada Başbakanı Mark Carney de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri üste büyük bir yangına yol açan ciddi bir olay meydana geldiğini belirterek, olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü ifade etti.

Alberta Başbakanı Danielle Smith ise yangını "ciddi ve trajik" olarak nitelendirerek olayın çok sayıda askeri personeli etkilediğini kaydetti.

Wainwright Belediye Bölgesi yönetimi, yangının askeri üssün sınırlarını aşarak bölgeye yayıldığı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerlediği bilgisini verdi.

Birden fazla kurumdan itfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve acil durum araçlarının geçişini engellememeleri çağrısı yapıldı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), olayın nedenini ve ayrıntılarını araştırıyor.

BAŞBAKAN CARNEY'DEN AÇIKLAMA

Başbakan Carney, ilk açıklamasından saatler sonra başkent Ottawa'da düzenlenen basın toplantısında, olaya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Yangında şu ana kadar 4 askerin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını aktaran Carney, çok sayıda askerin ise ağır yaralandığını belirtti.

Carney, olayı "Kanada topraklarındaki kuvvetler için barış zamanındaki en büyük trajedilerden biri" diye nitelendirerek, federal binalarda bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Alberta eyaletindeki Wainwright bölgesi yakınlarında bulunan askeri üs, ülkenin önemli askeri eğitim merkezleri arasında yer alıyor ve personelin muharebe operasyonlarına hazırlandığı eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosuİstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu
Avrupa'da sokaklar alev alev! Fransa'dan sonra İtalya ve Belçika'da da bilanço ağır! Macron'dan sert açıklamaAvrupa'da sokaklar alev alev! Fransa'dan sonra İtalya ve Belçika'da da bilanço ağır! Macron'dan sert açıklama

Anahtar Kelimeler:
Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.