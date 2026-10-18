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İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul Sarıyer’de bulunan bir AVM’de, Filistin destekçisi aktivistler, çifte vatandaş Klodya Medina’yı protesto etti. Grup ile İsrail vatandaşı olan Medina arasında sözlü tartışma yaşandı. Olayın ardından AVM'ye polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki İstinye Park AVM’de, Filistin destekçisi olduğu belirtilen bir grup, Klodya Medina Halfon'u protesto etti.

İstanbul daki lüks AVM de Klodya Medina protestosu 1

AVM'DEN UZAKLAŞTIRILDI

Özgürlük Nöbeti Platformu'na bağlı aktivistler, AVM'de alışveriş yaparken karşılaştıkları Medina'nın karşısına çıktı.
İstanbul daki lüks AVM de Klodya Medina protestosu 2
Grup Türk ve Filistin bayrakları açtı ve slogan attı. AVM'ye polis ekipleri de sevk edildi.

İstanbul daki lüks AVM de Klodya Medina protestosu 3

Protestonun ardından Medina, özeş güvenlik görevlileri eşliğinde AVM'den uzaklaştırıldı.
İstanbul daki lüks AVM de Klodya Medina protestosu 4

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

7 Ekim Hareketi ise Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiğini ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sunulmasında rol aldığını öne sürdü. Hareket, 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul daki lüks AVM de Klodya Medina protestosu 5

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Anahtar Kelimeler:
AVM
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