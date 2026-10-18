İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki İstinye Park AVM’de, Filistin destekçisi olduğu belirtilen bir grup, Klodya Medina Halfon'u protesto etti.

AVM'DEN UZAKLAŞTIRILDI

Özgürlük Nöbeti Platformu'na bağlı aktivistler, AVM'de alışveriş yaparken karşılaştıkları Medina'nın karşısına çıktı.



Grup Türk ve Filistin bayrakları açtı ve slogan attı. AVM'ye polis ekipleri de sevk edildi.

Protestonun ardından Medina, özeş güvenlik görevlileri eşliğinde AVM'den uzaklaştırıldı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

7 Ekim Hareketi ise Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiğini ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sunulmasında rol aldığını öne sürdü. Hareket, 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.