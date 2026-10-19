Kızamık vakaları tırmanışa geçti: Tek bir kişi 18 kişiye bulaştırabiliyor

Kızamık hastalığı toplumda yeniden görülmeye başlandı. Hava yoluyla bulaşan kızamık hem yetişkinleri hem çocukları tehdit ediyor.

"İLK BULGULARDAN BİRİ YÜKSEK ATEŞTİR"

ATV'de yer alan habere göre, aşılamanın azalmasıyla birlikte son yıllarda kızamık vakalarında artış olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selma Aktaş, "Kızamıklı kişi öksürme, hapşırmayla, havaya karışan virüsler havada asılı kalır ve diğer sağlıklı kişiler onu soluduğunda ya da temas yoluyla aldığında kızamığa neden olur. İlk hastalık bulgularından biri yüksek derecede ateştir. 38-40 derece ateş görülür. Biz çocukları hem 9'uncu ayda hem 12'inci ayda hem de 48'inci ayda kızamık aşısı ile yani aslında kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısıyla aşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

"VİRÜS HAVADA 2 SAATE KADAR BULAŞTIRICILIĞINI SÜRDÜREBİLİR"

Kızamık hastalığının dünyadaki en bulaşıcı hastalıklarından biri olduğunu ifade eden, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Karbuz ise "Hasta kişi ortamdan ayrıldıktan sonra bile virüs havada 2 saate kadar bulaştırıcılığını sürdürebilir. Orta kulak iltihabına, ishale, ciddi sıvı kaybına ve zatürreye neden olmaktadır. Daha ağır bulgularda beyin iltihabına, kalıcı nörolojik hasara ve yaşam kaybına yol açmaktadır. Kızamık ciddi bir hastalıktır ancak aşıyla önlenebilir." dedi.

