Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alınmıştı. Emir Sarıgül'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu.



EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Emir Sarıgül'ün avukatı ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğunu duyurdu. Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrıyar, Artun Er ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu toplamda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari konumda olan Emir Sarıgül'dü. O da geçtiğimiz saat itibarıyla avukatıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu ." ifadelerini kullandı.



ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLECEKLER

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından gözlerin çevrildiği adliye sevk sürecini bildiren Mercan, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin yarın itibarıyla gözaltı süreleri doluyor. Yarın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Operasyon sabahında gözaltına alınan 5 isim, yarın sabah itibarıyla adliyeye gönderilecek" değerlendirmesinde bulundu.