Kayseri'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.
Aracın motor bölümünde çıkan yangının ardından durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürüldü.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler araçta incelemelerde bulundu.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobilin motor bölümünde başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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