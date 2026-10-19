Kayseri'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu!

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

Aracın motor bölümünde çıkan yangının ardından durum yetkililere bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler araçta incelemelerde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin motor bölümünde başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır