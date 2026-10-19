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Bursa'da pilav günü hastanede bitti! Yaklaşık 100 kişi zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinin ardından yaklaşık 100 kişi, mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edilen etkinlikten 3 saat sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar, gıda zehirlenmesi şüphesini gündeme getirdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'da pilav günü hastanede bitti! Yaklaşık 100 kişi zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinin ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı.

Mahallede hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.

TAVUKLU PİLAVI YEDİKTEN 3 SAAT SONRA RAHATSIZLANDILAR

Etkinliğin sona ermesinden yaklaşık 3 saat sonra tavuklu pilav tüketen bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı.

Şikâyetlerin artması üzerine rahatsızlanan vatandaşlar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastaneye başvuranların sayısının kısa sürede yaklaşık 100'e ulaştığı öğrenildi.

Bursa da pilav günü hastanede bitti! Yaklaşık 100 kişi zehirlendi 1

YAKLAŞIK 100 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Etkinlikte ikram edilen tavuklu pilavı tüketen vatandaşların benzer şikâyetlerle hastaneye başvurması üzerine gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşayan yaklaşık 100 kişinin İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.

Bursa da pilav günü hastanede bitti! Yaklaşık 100 kişi zehirlendi 2

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Çok sayıda kişinin rahatsızlanmasının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlk değerlendirmelerde, etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavdan kaynaklanan gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Rahatsızlıkların kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bursa
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