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Tunceli'de iki arkadaş arasında silahlı kavga! 1 yaralı

Tunceli'de iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda bacağından vurulan 1 kişi yaralanırken, saldırının ardından kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tunceli'de iki arkadaş arasında silahlı kavga! 1 yaralı

Olay, Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda O.A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheli Ö.Y. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

BACAĞINDAN VURULAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bacağından yaralanan O.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından kaçan Ö.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kavga
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