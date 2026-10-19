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Erzurum'da düğün kana bulandı! 2 kişi bıçaklandı

Erzurum'da düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 2 kişi yaralanırken, düğün merasimi yarıda kesildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Erzurum'da düğün kana bulandı! 2 kişi bıçaklandı

Olay, saat 20.15 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Özmeral Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

Düğün salonunda yaşanan arbede sırasında Engincan B. (26), Adem C. (45) ile Mürsel D.'yi (47) bıçakla yaraladı.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçaklı kavgada yaralanan Adem C. ve Mürsel D., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından düğün salonunda güvenlik önlemleri alındı. İki grup arasında çıkan kavganın ardından düğün merasimi sonlandırıldı.

Salonda bulunanların tahliye edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan Engincan B.'nin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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