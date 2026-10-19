Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Muallimköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan K. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Musa C. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Meydana gelen trafik kazasında Zeynep D., Esra D., Musa C. ve Kamile A. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kamile A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
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