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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kamile A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Muallimköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan K. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Musa C. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

KAZADA 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında Zeynep D., Esra D., Musa C. ve Kamile A. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kamile A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gebze kaza
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