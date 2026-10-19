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İzmir'de restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda işletme sahibi ile müşteri arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 42 yaşındaki restoran sahibi Cavit Pekşen hayatını kaybederken, 40 yaşındaki müşteri T.T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pekşen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi hayatını kaybetti

Olay, İzmir'in Buca ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir restoranda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, restoranın sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Restoranda yaşanan kavga sırasında işletme sahibi Cavit Pekşen ile müşteri T.T. bıçakla yaralandı.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

RESTORAN SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklı kavgada yaralanan Cavit Pekşen ve T.T., ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 42 yaşındaki Cavit Pekşen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kavgada yaralanan 40 yaşındaki T.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Restoranda yaşanan kavganın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kavga
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