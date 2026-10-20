HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa'da Paris ve bazı kentlerdeki kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fransa'da şiddet ve yağmalama olaylarına sahne olan sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Lille, Nice kentlerinde belirli alanlarda dün alınan kısmi sokağa çıkma yasağının bugün de devamına karar verildi.

Fransa'da Paris ve bazı kentlerdeki kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fransa'da şiddet olaylarına sahne olan sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından Paris dahil farklı kentlerde kısmi sokağa çıkma yasağını uzatma kararları alındı.

Fransa da Paris ve bazı kentlerdeki kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı 1

FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'te dün Cumhuriyet Meydanı ve Halles sektörü civarında geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağını 1 gün daha uzattı.

Kent sakinlerinin, yerel saatle 23.00-06.00 saatleri arasında başkentin söz konusu noktalarında bulunması yasaklandı.

Paris'te Elysee Sarayı, Ulusal Meclis, Senato, Şanzelize, Chatelet ve Vendome Meydanı ile bazı garların etrafında yerel saatle 20.00-06.00 arası izinsiz gösteri düzenlenmesine de yasak getirildi.

Fransa da Paris ve bazı kentlerdeki kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı 2

ÜLKE GENELİNDE 12 KENTTE SOKAĞA ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lyon merkezindeki dün alınan sokağa çıkma yasağı kentte sükunetin sağlanmasına katkı sağladı.

Lyon merkezinde 1 gün daha yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı.

Ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınan toplam kent sayısının 12'ye yükseldiği öğrenildi.

Fransa'da dün Paris, Lyon, Lille, Nice, Douai ve Wattignies kentlerinin belirli bölgelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Fransa da Paris ve bazı kentlerdeki kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı 3

FRANSA'DAKİ EYLEMLER

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kan donduran olay! Çifte cinayette 'yasak ilişki' iddiasıKan donduran olay! Çifte cinayette 'yasak ilişki' iddiası
Alüminyum fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 yaralıAlüminyum fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Paris Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Bu görev çok önemli bir görev

Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Bu görev çok önemli bir görev

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

"İsimleri tespit ettik" Mehmet Şimşek: Bir müsibet bin nasihatten iyidir

"İsimleri tespit ettik" Mehmet Şimşek: Bir müsibet bin nasihatten iyidir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.