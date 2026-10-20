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Alüminyum fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi.

Alüminyum fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Akyazı ilçesinde üretim yapan ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi.

Alüminyum fabrikasında patlama: 1 i ağır 3 yaralı 1

SAKARYA'DA FABRİKA'DA PATLAMA: 3 YARALI, 1'İNİN DURUMU AĞIR

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 18 personelle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alüminyum fabrikasında patlama: 1 i ağır 3 yaralı 2

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Sakarya fabrika
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