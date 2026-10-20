Kan donduran olay! Çifte cinayette 'yasak ilişki' iddiası

Olay, Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi Duygu B. ile evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında ilişki olduğunu öğrendiği öne sürülen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

İddiaya göre, Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek isteyen İsmail B., yanında getirdiği av tüfeğiyle genç adama ateş ederek bacaklarından vurdu.

OĞLUNU KORUMAK İSTERKEN GÖĞSÜNDEN VURULDU

Silahlı saldırı sırasında oğlu Hasan Hüseyin Bulut'u korumak amacıyla önüne geçen Arif Bulut (54), tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Baba Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği öğrenildi.



Saldırıda baba Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut olay yerinde yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı saldırının duyulmasının ardından Bulut ailesinin yakınları olayın yaşandığı tarlaya geldi.

Arif Bulut ve Hasan Hüseyin Bulut'un ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

ŞÜPHELİ AV TÜFEĞİYLE TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma ekipleri, silahlı saldırının şüphelisi İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi.

Şüpheli İsmail B.'nin olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır