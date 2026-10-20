Mersin'de 10 milyonluk kaçak dolgu ve estetik malzemesi operasyonu: 2 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe ekipleri 'Kaçakçılıkla Mücadele' çerçevesinde çalışma yaptı.

MERSİN'DE OPERASYON: 2 GÖZALTI

Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde şüpheliler M.K. ve N.A. belirlenerek operasyon yapıldı. Şahısların iş yeri, ev ve araçlarında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 870 bin TL olduğu öğrenilen estetik, medikal uygulamalarda kullanılan dolgu maddeleri, cilt gençleştirme ürünleri, enjeksiyon malzemeleri ve bazı tıbbi ilaçlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır