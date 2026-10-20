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Siverek'te otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü, kazada 3 kişi yaralandı.

Siverek'te otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (57) yönetimindeki 06 DH 7053 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı.

SİVEREK'TEKİ KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü M.S. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. (51) ve M.A. (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlaatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siverek kaza
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