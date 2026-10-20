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Fransa'da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor

Fransa'da hükümet, sarı yeleklilerin 24 Ekim'de yapmayı planladığı gösterilerde görev alacak polis sayısını artıracağını bildirdi. Sentinelle adlı terörle mücadele operasyonunda görev yapan askerlerinin de, kolluk kuvvetlerinin yerine belirli noktaların güvenliğini sağlamak üzere görevlendirileceği belirtildi.

Fransa'da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor

Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrısıyla başlayan ve hayat pahalılığı ile eğitim sistemindeki sorunlara karşı büyüyen protestolar ülke geneline yayıldı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 24 Ekim'de ülke genelinde planlanan sarı yeleklilerin gösterileri kapsamında yoğun önlemler alınacağını duyurdu. Farklı yerlerde alınan kısmi sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini belirten Lecornu, esnafın dükkanlarının bir daha yağmalanmasını istemediğini vurguladı.

Fransa da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor 1

Lecornu, sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki gösterileri sırasında bazı kentlerde zaman zaman kontrolün kaybedildiğini anımsatarak, isyancı grupların Elysee Sarayı'na ve Başbakanlığa doğru yürümesine izin vermediklerini kaydetti.

Fransa da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor 2


Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de, 24 Ekim'deki gösterilerde görevlendirilecek polis sayısının ve imkanlarının artırılacağını bildirdi.

Fransa da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor 3

TERÖRLE MÜCADELE ASKERLERİ DE SOKAĞA ÇIKACAK

Nunez, 24 Ekim gösterileri çerçevesinde, Sentinelle adlı terörle mücadele operasyonunda görev yapan askerleri, kolluk kuvvetlerinin yerine belirli noktaların güvenliğini sağlamak üzere görevlendirmeyi planladıklarını aktardı.

Fransa da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor 4


İstihbarat birimlerinden hafta sonu yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisini suçlamasını istediği yönündeki iddiaya Nunez, şöyle yanıt verdi:

"İçişleri Bakanını istihbarat birimlerini LFI'ye karşı yönlendirmek için manipüle etmekle suçladınız. Bu yalan. Bu ülkedeki istihbarat birimleri, muhalif partiler hakkında çalışmıyor."
Fransa da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor 5
Söz konusu partiyi ateşe körükle gitmekle suçlayan Nunez, 17 Ekim'deki gösterilerde yaşanan ciddi olaylarda LFI Partisinin de bir payı olduğunu savundu.

FRANSA'DAKİ EYLEMLER

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Fransa da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor 6
Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Fransa da olaylar tırmanıyor! Terörle mücadele askerleri de devreye giriyor 7


Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa
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