HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: "Söylediğin her şey yalan"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamalarını yalanladı. Bakan Kurum, "Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan" dedi.

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: "Söylediğin her şey yalan"
Recep Demircan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Bey, Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum dan Özgür Özel in iddialarına yanıt: "Söylediğin her şey yalan" 1

"İBB PROJEYE DOĞRUDAN ORTAKTIR"

Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamasını sürdüren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4 bin 4 metrekare inşaat alan payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsatı sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da seyir halindeki vinç devrildi! Sürücü hastaneye kaldırıldıBursa'da seyir halindeki vinç devrildi! Sürücü hastaneye kaldırıldı
Sırp lider Vucic'ten tedirgin eden sözler: "3. Dünya Savaşı başlamazsa bir mucize olacak!Sırp lider Vucic'ten tedirgin eden sözler: "3. Dünya Savaşı başlamazsa bir mucize olacak!

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.