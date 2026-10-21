Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayyım atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı getirdi.

CAFER MAHİROĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Savcılık tarafından; soruşturmada ihalelerde alt yüklenici olarak kendisine kurdurduğu Bustech isimli paravan şirketinden almış olduğu hakediş ödemelerini şirketleri arasında dolaşıma soktuğu ancak yalnızca Halk Tv operasyonu şeklinde Halk Tv şirketini toplum nezdinde kendisine kalkan olarak kullandığı gerekçesiyle tahrik suçu ve halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma suçlarından erişim engeli talep edildi.