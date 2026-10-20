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EGO otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 24 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün üst geçit asansörüne çarpması sonucunda meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

EGO otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 24 yaralı

Kaza, Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi 2453’üncü Cadde’de saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 530-1 hat numaralı bir EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir üst geçidin asansörüne çarptı.

EGO otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 24 yaralı 1

ANKARA'DA KAZA: 24 YARALI

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede kazada 24 kişinin yaralandığı, otobüs şoförünün ise araçta sıkıştığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
EGO otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 24 yaralı 2

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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