Trump'tan Zelenskiy ve Putin açıklaması: "Anlaşmaları için aynı odada olmaları gerekmiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SINIRSIZ İNSAN KAYNAKLARI VAR"

Bugün Norveç’in başkenti Oslo’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da katılımıyla gerçekleşen temasların ardından Ukrayna’da barış sürecinin durumuna ilişkin bir soru alan Trump, "Bence Rusya bu işi bitirmek istiyor. Rusya, koca bir makine ve sürekli ilerliyor. Çok büyük bir toprak parçasını ele geçirdiler. Ukrayna’nın iyi ya da kötü durumda olduğunu söyleyebilirsiniz ama Rusya’nın ele geçirdiği arazi her hafta giderek büyüyor. Rusya’nın sınırsız insan kaynağı var ve hiç durmadan ilerliyor" ifadelerine yer verdi.

"ANLAŞMA YAPMASINI İSTİYORUZ"

Rusya’nın savaşta büyük kayıplar vermesine rağmen çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Trump, diğer yandan Ukrayna’nın öyle olmadığını ve bu savaşı sona erdirmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Zelenskiy’in bu savaşı sona erdirmeyi istemesi gerekiyor. Eğer istemezse bunun çok kötü olacağını düşünüyorum. Ukrayna’ya muazzam miktarda yardım yaptık ama karşılığında dizel fiyatlarının yükselmesinden başka bir şey almadık. Ukrayna’ya muhtemelen neredeyse herkesten fazla para verdik. Yüz milyarlarca dolar. Karşılığında hiçbir şey almadık. Amerikalı vergi mükellefleri bundan yoruldu. Zelenskiy’in bir anlaşma yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’in iki yıl önce Oval Ofis’teki görüşme sırasında iyi bir anlaşma yapabilecek durumda olduğunu savunan Trump, "Halkının buna daha fazla dayanacağını sanmıyorum. Bir savaş yürütüyorlar. Geçen ay iki taraf toplam 32 bin insan kaybetti" diye konuştu.

"GERÇEKTEN ÇOK YORULDULAR"

ABD ve Avrupa’nın Ukrayna için bir servet harcadığını ve Avrupa’nın artık yorulduğunu da sözlerine ekleyen Trump, "Gerçekten yoruldular. Anlaşma yapmazlarsa bence durum giderek daha kötüye gidecek. Rusya çok büyük bir ülke. Çok fazla insanı var. Yararlanabilecekleri büyük bir insan kaynağı var. Ukrayna’nın böyle bir insan kaynağı yok. Artık anlaşma yapma zamanı" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı dört saat içinde alamamış olmasını Rusya’nın tankları azami hızla otoyoldan ilerletmek yerine tarım arazilerine süren bir Rus generalin "aptallık etmesine" bağlayan Trump, "Çamura saplandı. Bataklık gibiydi. Önceki gece, son 10 yılın en şiddetli yağışı yaşanmıştı. Toprak tamamen ıslaktı. Çoğu insan hatırlamaz ama benim hatırımda. Savaş dediğiniz şey böyle bir şeydir. Ne olacağı bilinmez. Mahsur kaldılar ve Ukraynalılar da onlara verdiğim tanksavar silahı Javelinleri kullandı" dedi.

"AYNI ODADA BULUNMALARI GEREKMİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir anlaşma imzalamak için aynı odada mı bulunmaları gerektiği sorusuna Trump, "Duruma bağlı. Aynı odada olmaları gerekmiyor. Başka bir şekilde de yapabilirler. Aynı odada bulunmaları zor. Nasıl yapılacağı umrumda değil. Her ay 32 bin, 25 bin insanın öldüğünü görmek istemiyorum" diye yanıt verdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır