Siirt'te otomobil evin bahçesine düştü! 4 kişi yaralandı

Kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine düştü.
Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, ters dönen otomobilde yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi.
Otomobilin bir evin bahçesine düşmesiyle sonuçlanan kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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