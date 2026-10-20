Siirt'te otomobil evin bahçesine düştü! 4 kişi yaralandı

Kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine düştü.

Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, ters dönen otomobilde yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobilin bir evin bahçesine düşmesiyle sonuçlanan kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır