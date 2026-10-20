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Bursa'da seyir halindeki vinç devrildi! Sürücü hastaneye kaldırıldı

Bursa'da Uludağ yolunda seyir halindeki vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken vinç sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da seyir halindeki vinç devrildi! Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Uludağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki vinç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, vinç sürücüsünün ilk kontrolünü kaza yerinde gerçekleştirdi.

Sürücü, sağlık ekiplerinin değerlendirmesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Uludağ yolunda vincin devrilmesiyle sonuçlanan kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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