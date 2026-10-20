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Karabük’te park halindeki otomobil alev aldı

Karabük'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken otomobilde meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karabük’te park halindeki otomobil alev aldı

Olay, Karabük'ün Kayabaşı Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucunda otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilde meydana gelen hasarın boyutunun ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük
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