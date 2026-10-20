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Siirt'te uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

23,5 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 23,5 gram metamfetamin bulundu.

Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 435 liraya el konuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siirt narkotik
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