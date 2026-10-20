Siirt'te uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 23,5 gram metamfetamin bulundu.
Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 435 liraya el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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