DMM’den, "Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" iddialarına yalanlama

"Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

"AZERBAYCAN’DA TÜRK BAYRAĞININ İNDİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI" İDDİALARINA YALANLAMA

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı’ yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARINI HEDEF ALINMAKTADIR"

Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır. Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır