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DMM'den Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu görüntülerin eski tarihli olduğunu belirten DMM, Türk bayrağının indirilmesi gibi bir olayın yaşanmadığını bildirdi. Açıklamada, eski görüntülerin yeniden gündeme getirilerek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin hedef alındığı vurgulandı.

DMM'den Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gündeme gelen görüntülerin güncel olmadığı ve söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"TÜRK BAYRAĞININ İNDİRİLMESİ GİBİ BİR DURUM YAŞANMAMIŞTIR"

Açıklamada, görüntülerin çekildiği dönemde Türk bayrağına yönelik olumsuz bir girişimde bulunmak isteyen kişiye en sert tepkinin Azerbaycanlılar tarafından gösterildiği ifade edildi.

DMM den Azerbaycan da Türk bayrağının indirildiği iddiasına açıklama 1

DMM, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı’ yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir. Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır."

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ KARDEŞLİK BAĞLARI HEDEF ALINIYOR"

Eski görüntülerin bağlamından koparılarak yeniden dolaşıma sokulduğuna dikkat çeken DMM, bu tür paylaşımların iki ülke arasındaki ilişkileri hedef aldığını belirtti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır. Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur."

KAMUOYUNA DEZENFORMASYON UYARISI

DMM, eski tarihli görüntülerin güncel olaylarmış gibi paylaşılmasına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Merkez, Azerbaycan'da Türk bayrağının indirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını yineleyerek kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye
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