Konya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan F.Ş.’ye ait kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.Ş. aralarında husumet bulunan F.Ş.’nin işlettiği kıraathaneye av tüfeğiyle geldi.

KAVGADA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ 1 KİŞİ YARALANMIŞTI

İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği tüfekle kıraathanede rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kıraathanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.’ye isabet etti.

ZANLI TUTUKLANDI

İbrahim Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır