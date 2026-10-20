HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kıraathaneye av tüfeğiyle gelerek rastgele ateş açan, 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan F.Ş.’ye ait kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.Ş. aralarında husumet bulunan F.Ş.’nin işlettiği kıraathaneye av tüfeğiyle geldi.

Konya da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı 1

KAVGADA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ 1 KİŞİ YARALANMIŞTI

İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği tüfekle kıraathanede rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kıraathanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.’ye isabet etti.

ZANLI TUTUKLANDI

İbrahim Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu eski Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen karar belli olduBolu eski Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen karar belli oldu
Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e 750 bin lira manevi tazminat ödeyecekÖzgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e 750 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.