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Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e 750 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, avukatı Abdullah Adır, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada mahkemenin Özel’in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e 750 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Bakan Gürlek’in avukatı Adır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e karşı yıllardır yöneltilen iftira kampanyalarından bir tanesi daha bugün karara bağlandı.

Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e 750 bin lira manevi tazminat ödeyecek 1

ÖZGÜR ÖZEL, ADALET BAKANI GÜRLEK’E MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden, hakaret ve iftira niteliğindeki beyanlar nedeniyle açılan davada, davalı Özgür Özel'in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Kararın ardından davalı tarafından yapılan basın açıklamasında, müvekkilimizin bilgisi ve talimatı doğrultusunda tapu kayıtlarının istenmemesi yönünde beyanda bulunduğumuz ileri sürülmüştür.

750 BİN LİRA

Ancak söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek duruşma sırasında mahkemeye sunduğumuz sözlü beyanlarımızda gerekse dosyaya ibraz ettiğimiz dilekçelerimizde tapu kayıtlarının istenmemesine yönelik herhangi bir talebimizin bulunmadığı sabittir. Henüz iftiraları nedeniyle tazminata mahkum edilen davalı, yalan ve iftiraya kamuoyu huzurunda devam etmektedir. Bu eylemlere devam ettikçe hukuk önünde hesap vermeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e 750 bin lira manevi tazminat ödeyecek 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Özgür Özel Akın Gürlek
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