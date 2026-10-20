Özgür Özel, Adalet Bakanı Gürlek’e 750 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Bakan Gürlek’in avukatı Adır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e karşı yıllardır yöneltilen iftira kampanyalarından bir tanesi daha bugün karara bağlandı.

ÖZGÜR ÖZEL, ADALET BAKANI GÜRLEK’E MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden, hakaret ve iftira niteliğindeki beyanlar nedeniyle açılan davada, davalı Özgür Özel'in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Kararın ardından davalı tarafından yapılan basın açıklamasında, müvekkilimizin bilgisi ve talimatı doğrultusunda tapu kayıtlarının istenmemesi yönünde beyanda bulunduğumuz ileri sürülmüştür.

750 BİN LİRA

Ancak söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek duruşma sırasında mahkemeye sunduğumuz sözlü beyanlarımızda gerekse dosyaya ibraz ettiğimiz dilekçelerimizde tapu kayıtlarının istenmemesine yönelik herhangi bir talebimizin bulunmadığı sabittir. Henüz iftiraları nedeniyle tazminata mahkum edilen davalı, yalan ve iftiraya kamuoyu huzurunda devam etmektedir. Bu eylemlere devam ettikçe hukuk önünde hesap vermeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır