HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti

Antalya'nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Topaloğlu ile birlikte 8 belediye meclis üyesi de partiden ayrılma kararı aldı. İstifasını kamuoyuyla paylaşan Topaloğlu, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti

Antalya'nın Kemer ilçesinde siyasi dengeleri etkileyen bir gelişme yaşandı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Topaloğlu'nun yanı sıra 8 belediye meclis üyesinin de CHP'den ayrıldığı öğrenildi. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin görevlerine bağımsız olarak devam edeceği belirtildi.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Paylaşımına "Sevgili hemşehrilerim" sözleriyle başlayan Topaloğlu, alınan kararın Kemer'e karşı sorumluluklarını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Topaloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum."

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP den istifa etti 1

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Belediye hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Topaloğlu, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

GÖREVLERİNE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEKLER

Necati Topaloğlu ve beraberindeki 8 belediye meclis üyesinin CHP'den ayrılmasının ardından Kemer Belediyesindeki görevlerini bağımsız olarak sürdüreceği açıklandı.

Topaloğlu, istifa kararına rağmen Kemer'e hizmet etmeye ve ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı için kritik tarih! Sibirya ve İzlanda hattı ne zaman tetiklenecek? Kar yağışı için kritik tarih! Sibirya ve İzlanda hattı ne zaman tetiklenecek?
Mide bulandıran 'yumurta' kataloğu! Video çekip göndermelerini istemişMide bulandıran 'yumurta' kataloğu! Video çekip göndermelerini istemiş

Anahtar Kelimeler:
Kemer ilçesi CHP
En Çok Okunan Haberler
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.