Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu CHP'den istifa etti

Antalya'nın Kemer ilçesinde siyasi dengeleri etkileyen bir gelişme yaşandı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Topaloğlu'nun yanı sıra 8 belediye meclis üyesinin de CHP'den ayrıldığı öğrenildi. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin görevlerine bağımsız olarak devam edeceği belirtildi.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Paylaşımına "Sevgili hemşehrilerim" sözleriyle başlayan Topaloğlu, alınan kararın Kemer'e karşı sorumluluklarını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Topaloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum."

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Belediye hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Topaloğlu, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

GÖREVLERİNE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEKLER

Necati Topaloğlu ve beraberindeki 8 belediye meclis üyesinin CHP'den ayrılmasının ardından Kemer Belediyesindeki görevlerini bağımsız olarak sürdüreceği açıklandı.

Topaloğlu, istifa kararına rağmen Kemer'e hizmet etmeye ve ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır