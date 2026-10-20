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Gözaltına alınmış görevden uzaklaştırılmıştı: Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tahliyesi istendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık mütalaasında Bahçetepe’nin tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

Gözaltına alınmış görevden uzaklaştırılmıştı: Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tahliyesi istendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davada celse arasında mütalaa açıklandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Mütalaada, Hakan Bahçetepe’ye rüşvet verilmesi eylemlerinin soruşturma başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Aziz İhsan Aktaş tarafından bildirilmesi ve haberdar edilmesi nedeniyle sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına ve ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.

GAZİOSMANPAŞA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHÇETEPE’NİN TAHLİYESİ İSTENDİ

Hakan Bahçetepe’nin haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatine karar verilmesi istenilirken, rüşvet alma suçundan ise cezalandırılması talep edildi.

Sanık Bahçetepe’nin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi mütalaada talep edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Belediye başkanı Gaziosmanpaşa soruşturma
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