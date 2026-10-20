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İletişim Başkanı Duran: "Libya Temsilciler Meclisi’nin mutabakat muhtırasını onaylaması memnuniyet verici bir adımdır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Libya Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran: "Libya Temsilciler Meclisi’nin mutabakat muhtırasını onaylaması memnuniyet verici bir adımdır"

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır.

İletişim Başkanı Duran: "Libya Temsilciler Meclisi’nin mutabakat muhtırasını onaylaması memnuniyet verici bir adımdır" 1

"İKİ ÜLKE ADINA ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir.

İletişim Başkanı Duran: "Libya Temsilciler Meclisi’nin mutabakat muhtırasını onaylaması memnuniyet verici bir adımdır" 2

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan’daki meşru hak ve menfaatlerini korurken dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz’de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye İletişim Başkanlığı
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