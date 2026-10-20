Sırbistan eski lideri Vucic'ten tedirgin eden sözler: "3. Dünya Savaşı başlamazsa bir mucize olacak! Korkarım ki yanılmıyorum"

Rusya ve Ukrayna arasında uzun yıllardır devam eden savaş Batı ülkelerini tedirgin etmeye devam ediyor. Başta Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkede öğrenci olaylarıyla başlayan ve çatışmalara dönüşen protestolar da iç karışıklıklar ve yeni bir savaşın habercisi olarak değerlendiriliyor.
Yaşanan olaylara ve Avrupa'nın hemen yanı başındaki savaşın yıllardır devam etmesine değinen Sırbistan eski lideri Vucic, öngörüleri ile karanlık bir tablo çizdi. Dünyanın yeni bir dünya savaşına sürüklendiğini belirten Sırp siyasetçi, yeni bir dünya savaşı başlamamasını adeta 'mucize' olarak adlandırdı.
Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, şunları söyledi;
"Üçüncü Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olacak.
Yanlışsam, dünyanın en mutlu adamı olurdum. Ama korkarım ki yanılmıyorum."
Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Vucic, bir yıldan uzun süredir devam eden öğrenci protestoları ve hükümet yolsuzluğu iddialarına ilişkin artan kamuoyu hoşnutsuzluğunun ardından eylül ayında cumhurbaşkanı görevinden istifa etmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum