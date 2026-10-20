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Sırbistan eski lideri Vucic'ten tedirgin eden sözler: "3. Dünya Savaşı başlamazsa bir mucize olacak! Korkarım ki yanılmıyorum"

Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Sırbistan'ın eski lideri Aleksandar Vucic, bölgede yaşanan savaşlar ve Avrupa'daki protestoları değerlendirdiği konuşmasında, Üçüncü Dünya Savaşı olasılığını dile getirerek, "Başlamazsa bu bir mucize olacak. Yanlışsam, dünyanın en mutlu adamı olurdum. Ama korkarım ki yanılmıyorum" ifadelerini kullandı.

Sırbistan eski lideri Vucic'ten tedirgin eden sözler: "3. Dünya Savaşı başlamazsa bir mucize olacak! Korkarım ki yanılmıyorum"
Mustafa Fidan

Rusya ve Ukrayna arasında uzun yıllardır devam eden savaş Batı ülkelerini tedirgin etmeye devam ediyor. Başta Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülkede öğrenci olaylarıyla başlayan ve çatışmalara dönüşen protestolar da iç karışıklıklar ve yeni bir savaşın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Sırbistan eski lideri Vucic ten tedirgin eden sözler: "3. Dünya Savaşı başlamazsa bir mucize olacak! Korkarım ki yanılmıyorum" 1

ESKİ SIRP LİDERDEN TEDİRGİN EDEN SÖZLER: "ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BAŞLAMAZSA BU BİR MUCİZE OLACAK"

Yaşanan olaylara ve Avrupa'nın hemen yanı başındaki savaşın yıllardır devam etmesine değinen Sırbistan eski lideri Vucic, öngörüleri ile karanlık bir tablo çizdi. Dünyanın yeni bir dünya savaşına sürüklendiğini belirten Sırp siyasetçi, yeni bir dünya savaşı başlamamasını adeta 'mucize' olarak adlandırdı.

Sırbistan eski lideri Vucic ten tedirgin eden sözler: "3. Dünya Savaşı başlamazsa bir mucize olacak! Korkarım ki yanılmıyorum" 2

"UMARIM YANLIŞIMDIR AMA KORKARIM Kİ YANILMIYORUM"

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, şunları söyledi;

"Üçüncü Dünya Savaşı başlamazsa bu bir mucize olacak.

Yanlışsam, dünyanın en mutlu adamı olurdum. Ama korkarım ki yanılmıyorum."

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Vucic, bir yıldan uzun süredir devam eden öğrenci protestoları ve hükümet yolsuzluğu iddialarına ilişkin artan kamuoyu hoşnutsuzluğunun ardından eylül ayında cumhurbaşkanı görevinden istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Aleksandar Vucic Avrupa savaş
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