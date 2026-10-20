Alüminyum fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren ASAŞ Alüminyum fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın dökümhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 ARAÇ VE 18 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına 6 araç ve 18 personelle müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucunda fabrikada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

PATLAMAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen ve 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır