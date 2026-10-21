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İran şartını açıklayıp kapıları kapattı! "O zamana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak"

Orta Doğu'daki hareketlilik bitmiyor. Son açıklama İran'dan geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ABD'nin güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacağını bildirdi. Öte yandan zenginleştirilmiş uranyumla ilgili de çok net konuştu.

İran şartını açıklayıp kapıları kapattı! "O zamana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" açıklamasında bulundu.

İran şartını açıklayıp kapıları kapattı! "O zamana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak" 1

"TEK BİR GRAMI BİLE ÇIKARILMAYACAK"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesi ve ABD arasında devam eden askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağına dair tartışmalara değinen Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak" dedi.

"İRAN'IN TÜM ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMELİ"

Washington yönetimi ile yürütülecek müzakerelerin ise güvenin tesis edilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Rızai, "ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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