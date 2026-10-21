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Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş’ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Atlas Portföy’ün fon krizinin yaşandığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi.

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu
Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilettiği raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları incelendi. Şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesinin ardından 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ZARAR AÇIKLAMIŞTI DEĞERİ FIRLADI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, olağanüstü tasfiye sürecinde olan Altınbaş ailesinin sahibi olduğu Atlas Portföyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın 4 ay önce ceza yediği Işıklar Enerji (IEYHO) hissesinde yaşandı. 520 milyon TL net zarar açıklayan şirketin piyasa değeri hiçbir makul iktisadi gerekçe olmaksızın 1 yılda 8 milyar TL’den 125 milyar TL’ye fırladı. Savcılık, SPK’ya yazdığı adli müzekkere ile inceleme altındaki aralarında IEYHO, ODINE gibi 25 hisse senedi için detaylı takas ve işlem raporu istemişti.

31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda özellikle söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar doğrultusunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ALTINBAŞLAR'IN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş’ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş’ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Atlas Portföy’ün fon krizinin yaşandığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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