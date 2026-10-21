Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: "Sorumlu kimse cerrahi titizlikle gereğini yapacağız"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürdürülen fon soruşturması hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"'KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR' YAPMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Fon sürecinde kimin sorumluluğu varsa cerrahi titizlilikle gereğini yapacağız. 'Kol kırılır yen içinde kalır' demeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilettiği raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları incelendi. Şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesinin ardından 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

16 MİLYAR LİRA ÇIKIŞ YAPILMIŞ

Gözaltı listesinde Atlas Portföy sahibi Nusret Altınbaş’ın da olduğu öğrenilirken, kardeşi İnan Altınbaş yakalandı. Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş’ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Atlas Portföy’ün fon krizinin yaşandığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi.