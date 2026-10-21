Özgür Özel konuşurken dikkat çeken not! Kameraya yansıdılar: "Bu işlere girmemeli"

Yeni Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında Özgür Özel kürsüde konuşmasını sürdürürken, Sezgin Tanrıkulu’nun önündeki kağıda bir şeyler yazdığı görüldü. ATV Haber kameralarına yansıyan görüntülerde Tanrıkulu’nun daha sonra yazdığı notu Zeynel Emre’ye uzattığı anlar yer aldı.

NOTTA “GENEL BAŞKANIN DIŞINDA KALMASI LAZIM” İFADESİ

ATV Haber'e yer alan görüntülerde; Tanrıkulu’nun Emre’ye verdiği notta şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

“Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım.”

Notta yer alan ifadeler, parti içindeki örgütlenme ve kongre süreçlerinde genel başkanın rolüne ilişkin değerlendirme olarak dikkat çekti.

ZEYNEL EMRE’NİN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde Zeynel Emre’nin notu okuduktan sonra cebine koyduğu ve ardından “Maalesef” dediği duyuldu.

Notun hangi gelişme üzerine yazıldığı ve iki isim arasında nasıl bir değerlendirme yapıldığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.