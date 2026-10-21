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Özgür Özel konuşurken dikkat çeken not! Kameraya yansıdılar: "Bu işlere girmemeli"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre arasında yaşanan not alışverişi dikkat çekti. Tanrıkulu’nun Emre’ye uzattığı notta, genel başkanın örgüt ve kongre işlerinin dışında kalması gerektiğinin yazıldığı görüldü. Emre’nin notu okuduktan sonra verdiği tepki de kameralara yansıdı.

Özgür Özel konuşurken dikkat çeken not! Kameraya yansıdılar: "Bu işlere girmemeli"
Devrim Karadağ

Yeni Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında Özgür Özel kürsüde konuşmasını sürdürürken, Sezgin Tanrıkulu’nun önündeki kağıda bir şeyler yazdığı görüldü. ATV Haber kameralarına yansıyan görüntülerde Tanrıkulu’nun daha sonra yazdığı notu Zeynel Emre’ye uzattığı anlar yer aldı.

Özgür Özel konuşurken dikkat çeken not! Kameraya yansıdılar: "Bu işlere girmemeli" 1

NOTTA “GENEL BAŞKANIN DIŞINDA KALMASI LAZIM” İFADESİ

ATV Haber'e yer alan görüntülerde; Tanrıkulu’nun Emre’ye verdiği notta şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

“Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım, dışında kalması lazım.”

Özgür Özel konuşurken dikkat çeken not! Kameraya yansıdılar: "Bu işlere girmemeli" 2

Notta yer alan ifadeler, parti içindeki örgütlenme ve kongre süreçlerinde genel başkanın rolüne ilişkin değerlendirme olarak dikkat çekti.

ZEYNEL EMRE’NİN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde Zeynel Emre’nin notu okuduktan sonra cebine koyduğu ve ardından “Maalesef” dediği duyuldu.

Notun hangi gelişme üzerine yazıldığı ve iki isim arasında nasıl bir değerlendirme yapıldığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Özgür Özel konuşurken dikkat çeken not! Kameraya yansıdılar: "Bu işlere girmemeli" 3

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel sezgin tanrıkulu Yeni Parti
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