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Zonguldak'ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu

Zonguldak'ta Ercan Demircioğlu (48), boşanma aşamasındaki eşini sokakta zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Olayı gören Emre Çorak adlı genç müdahale etmeye çalışınca Demircioğlu, hem genci hem eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Ormana kaçan şahıs yakalandı. Korkunç anları mahalle muhtarı anlattı.

Zonguldak'ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu

Dehşete düşüren olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi’nde yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Demircioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu’nu (41) sokakta zorla otomobile bindirmeye çalıştı.

Zonguldak ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu 1

MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞAN GENCİ DE VURDU

Bu sırada Emre Çorak (27) olaya müdahale etti. Ercan Demircioğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp Emre Çorak ve Burçin Demircioğlu’nu vurdu.

Zonguldak ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demircioğlu ve başından vurularak ağır yaralanan Çorak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zonguldak ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu 3

Çorak daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’ne sevk edildi. Çorak, entübe edilirken, Burçin Demircioğlu’nun da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Zonguldak ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu 4

ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ercan Demircioğlu, bu sabah olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ve hastanedeki kontrollerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Zonguldak ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu 5

MAHALLE MUHTARI YAŞANANLARI ANLATTI

Doğancılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Ahbe, olay anını anlattı. Ercan Demircioğlu’nun Burçin Demircioğlu’nu otobüsten indiği sırada zorla otomobile bindirmeye çalıştığını belirten Ahbe, çevredeki gençlerin duruma müdahale ettiğini söyledi.

Zonguldak ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu 6

Ahbe, “Gençler de görüyor. Emre Çorak da atılıyor. Elinden alıyorlar. Geri dönüyor. Silah alıp gelmiş herhalde. Arabayla geri geliyor. Emre de neden geldiğini soruyor. Arabadan, camdan ateş açmış. Çocuk yere düşünce yerdeyken de ateş etmiş” dedi.

TUTUKLANDI

Ercan Demircioğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak boşanma silah tabanca
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