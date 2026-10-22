Zonguldak'ta kanlı gece: Eşini kaçırmaya çalıştı, engel olmaya çalışan genci de vurdu

Dehşete düşüren olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi’nde yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Demircioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu’nu (41) sokakta zorla otomobile bindirmeye çalıştı.

MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞAN GENCİ DE VURDU

Bu sırada Emre Çorak (27) olaya müdahale etti. Ercan Demircioğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp Emre Çorak ve Burçin Demircioğlu’nu vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demircioğlu ve başından vurularak ağır yaralanan Çorak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorak daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’ne sevk edildi. Çorak, entübe edilirken, Burçin Demircioğlu’nun da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ercan Demircioğlu, bu sabah olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ve hastanedeki kontrollerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

MAHALLE MUHTARI YAŞANANLARI ANLATTI

Doğancılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Ahbe, olay anını anlattı. Ercan Demircioğlu’nun Burçin Demircioğlu’nu otobüsten indiği sırada zorla otomobile bindirmeye çalıştığını belirten Ahbe, çevredeki gençlerin duruma müdahale ettiğini söyledi.

Ahbe, “Gençler de görüyor. Emre Çorak da atılıyor. Elinden alıyorlar. Geri dönüyor. Silah alıp gelmiş herhalde. Arabayla geri geliyor. Emre de neden geldiğini soruyor. Arabadan, camdan ateş açmış. Çocuk yere düşünce yerdeyken de ateş etmiş” dedi.

TUTUKLANDI

Ercan Demircioğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır