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İkonik Puma Fenty Avanti ayakkabı şimdi dip fiyatta!
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İkonik Puma Fenty Avanti ayakkabı şimdi dip fiyatta!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Gardırobunuzdaki sade ve temel parçaları tek bir dokunuşla çok daha iddialı hale getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Puma x Fenty Avanti, sıradan bir sneaker'dan çok daha fazlasını sunan zamansız ve stil sahibi bir tasarım. Koyu yeşil tonu ve retro futbol kramponlarından ilham alan detaylarıyla kombinlendiğinde çabasız bir şıklığın sunuyor. Jean'lerle yakaladığı sokak ruhunu taşıyan bu özel model şimdi dip fiyat avantajıyla karşımızda!

Gün içinde hem şık görünmek hem de adımlarınızda ekstra konfor hissetmek istiyorsanız, doğru ayakkabı seçimi her şeyi değiştirir. İkonik koyu yeşil tonu ve zamansız tasarımıyla her spor kombine zahmetsizce uyum sağlayan Puma x Fenty Avanti, gardırobunuzun en ikonik parçası olmaya aday. Şimdi bu model dip fiyat fırsatıyla sizleri bekliyor.

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Puma X Fenty Avanti Spor Ayakkabı

İkonik Puma Fenty Avanti ayakkabı şimdi dip fiyatta! 1

Puma x Fenty Avanti, kaliteli koyu yeşil deri üst yüzeyi ve ikonik katlanabilir diliyle ilk bakışta farkını ortaya koyan iddialı bir modele sahiptir. Nötr tonlardaki gri, siyah, bej giysilerle ve denim parçalarla kusursuz bir renk uyumu yakalar. Esnek ve konforlu taban yapısı gün boyu rahat adımlar atmanızı sağlarken, eskitme görünümlü kauçuk dış tabanı güçlü bir duruş sunar. Tarzınıza özenli ve özgün bir dokunuş katacak bu ikonik model, dip fiyat fırsatıyla yeni sahibini bekliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı harika! L/43 numarasını sipariş etmiştim ancak maalesef küçük geldi. 44 numara muhtemelen olurdu; bu yüzden bir numara büyük sipariş etmek daha iyi olacaktır. Bunun dışında kesinlikle çok iyi bir ayakkabı;"
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Bu içerik 16 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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