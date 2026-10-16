Tüm cihazlarınız için güvenli ve hızlı şarj çözümü: Belkin şarj standı indirimde

Gün boyunca yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlar, kulaklıklar ve akıllı saatler günlük hayatımızı kolaylaştırsa da iş şarj etmeye geldiğinde masamız tam bir kablo karmaşasına dönüşebiliyor. Her cihaz için ayrı bir adaptör aramak hem zaman kaybettiriyor hem de estetik açıdan göz yoran bir görüntü oluşturuyor. Siz de hem çalışma masanıza şıklık katan hem de tüm cihazlarınızı tek bir merkezden güvenle şarj etmenize olanak tanıyan bir cihaz arıyorsanız Belkin şarj istasyonuna bir şans vermelisiniz. İşte detaylar!

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Belkin UltraCharge MagSafe Uyumlu 2’si 1 Arada Qi2 25W Kablosuz Şarj İstasyonu

Belkin UltraCharge Şarj İstasyonu, yeni Qi2 teknolojisi ve MagSafe uyumluluğu sayesinde cihazlarınızı 25W’a kadar 5 kat hızlı şarj ederek iPhone’unuzu 29 dakikada %50 doluluğa ulaştırır. AirPods’unuzu 5W kablosuz alanında, akıllı saatinizi ise ekstra 5W USB-C portunda eş zamanlı şarj edebilirsiniz. Katlanabilir ve 65 dereceye kadar ayarlanabilir yapısı yatay ile dikey kullanımı kolaylaştırırken, seyahatlerde de pratik taşıma sunan şarj istasyonu, ChillBoost pasif soğutma ve SmartProtect sistemiyle de cihazlarınızı serin tutarak pil sağlığını korur.

Kullanıcılar ne diyor?

"45W şarj adaptörü ve 1,5 metrelik Type-C'den Type-C'ye kablosuyla birlikte gelen, kaliteli bir kablosuz şarj cihazı. Samsung S26 Ultra cihazımı gerçekten 25W hızında şarj ediyor (yaklaşık 30 dakikada %30'dan %85 seviyesine ulaşıyor)."

"Belkin Ultra Charge 2'si 1 arada kablosuz şarj cihazı. Samsung Galaxy S25 FE cihazımla kullanıyorum. %100 sorunsuz çalışıyor."

Bu içerik 16 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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