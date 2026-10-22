LEGO Batman Forever Batmobile Setini indirimle yakalayın!

Süper kahraman evreninin ve sinema dünyasının en unutulmaz araçlarından biri olan Batmobile, LEGO kalitesiyle yeniden hayat buluyor. Batman Forever filminin ikonik tasarımını detaylı biçimde sunan LEGO DC Batman Forever Batmobile seti, hem yapım sürecinde keyifli anlar yaşatıyor hem de sergilendiğinde tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdi bu efsanevi seti avantajlı fiyatlarla koleksiyonunuza katma zamanı!

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LEGO DC Batman Batman Forever Batmobile Yapım Seti (909 Parça)

LEGO DC Batman Forever Batmobile yapım seti, kalıplı ön camı, dönebilen tekerlekleri, açılır kokpiti ve gerçekçi detaylarıyla filmdeki özgün tasarımı birebir yansıtıyor. Set içerisinde ayrıca kendi sergileme stantlarına sahip özel bir Batman minifigürü ve araç bilgi levhası yer alıyor. 41 cm uzunluğa ulaşan model, odanızda ya da ofisinizde sergilemek için mükemmel bir koleksiyon parçası!

Kullanıcılar ne diyor?

"Kutu hasarsız geldi. Ürün zaten çok güzel. Teşekkür ederim."

"Hızlı ve güvenli teslimat Lego kalitesi bütünleşti. Oğluma hediye almıştım, çok beğendi.Teşekkürler."

Bu içerik 22 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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