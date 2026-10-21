Sinekkaydı tıraştan vücut bakımına: Braun tıraş makinesi indirimde

Erkek bakımında konforu, hassasiyeti ve çok yönlülüğü tek bir gövdede buluşturan Braun Series 7 AIO7540, tarzını her an zahmetsizce korumak isteyenler için tasarlandı. Özel kampanya dönemine özel avantajlı fiyatıyla sunulan bu set, ev konforunda profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Braun indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Braun Hepsi Bir Arada Series 7, 11’i 1 arada Tıraş Kiti

Braun Hepsi Bir Arada Series 7 AIO7540, sunduğu 11 farklı aksesuar seçeneğiyle saç, sakal, detay şekillendirme, kulak-burun ve hassas vücut bakımı ihtiyaçlarınızı tek başına karşılar. Keskin ProBlade bıçakları en ince kılları bile kolayca yakalarken, akıllı AutoSense teknolojisi sakal yoğunluğunuzu algılayarak motor gücünü otomatik uyarlar ve çekilme hissi olmadan pürüzsüz bir tıraş sunar. Su geçirmez yapısı sayesinde duşta güvenle kullanılabilir ve kolayca temizlenen set, güçlü bataryası ve seyahat çantasıyla bakımınızı eksiksiz tamamlamanız için ideal bir çözüm.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün mükemmel ben sakal için kullanıyorum bıçakların keskinliği harika ve uzun çalışmada ısınma yapmıyor bu çok önemli aşırı memnun kaldım umarım uzun süre kullanırım."

"Keşke saçlarım sakallarım tekrar hızlıca uzasa da bir an önce tekrar traş etsem diyeceksiniz. Tazmanya canavarı gibi makine, kılları hüp yapıyor. Hiç kıl koparmıyor. Tarakları takıp çıkarması çok rahat. Çıt diye oturuveriyor yuvasına. 5-6 kere kullandım daha pil bitti uyarısı nasıl bir şey hiç görmedim. Pili çok iyi gidiyor."

Bu içerik 21 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.