Orhan Şen'den İstanbul'a Cuma alarmı: Türkiye’de hava yeniden değişiyor!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 23 Ekim Cuma akşamı İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlı sisteme karşı uyarıda bulundu. Trakya üzerinden Marmara'ya ulaşacak yağışın bir gece boyunca etkili olacağını belirten Şen, gelecek hafta Antalya başta olmak üzere güney kıyılarında su baskını riskine de dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde, ayrıca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne çevrelerinde de yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava öne çıkacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken değerlerin genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülecek.

Özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Sisli bölgelerde takip mesafesinin korunması ve hızın yol koşullarına göre ayarlanması önem taşıyor.

Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. MGM'nin değerlendirmesine göre ülke genelinde güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Üç büyükşehirde yağış beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Parçalı bulutlu, 20 derece. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 18 derece.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 25 derece.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların gün içerisinde bölgesel olarak görülmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklığın Rize'de 21, Trabzon'da 20 derece olması öngörülüyor. Samsun ve Amasya'da ise termometrelerin 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava tahmin edilirken bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülebilecek.

YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 16, Van'da 18 derece olması tahmin ediliyor. Malatya'da ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 21 dereceye ulaşması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda da yerel yağışlar görülecek. Diyarbakır'da öğle ve akşam saatlerinde, Mardin'de ise öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Gaziantep'te parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'da ise parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda önümüzdeki günlerde Türkiye'yi etkilemesi beklenen yağışlı sistemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, ilk yağışlı sistemin Trakya üzerinden Marmara Bölgesi'ne ulaşacağını ve İstanbul'da cuma akşamı etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Orhan Şen'in değerlendirmesine göre Trakya üzerinden ülkeye giriş yapacak yağışlı sistem, Marmara Bölgesi'ne yayılarak İstanbul'da bir gece boyunca etkili olacak.

Yağışın ne hafif ne de aşırı şiddette olacağını ifade eden Şen, sistemin kısa süreli olmasına rağmen dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Şen, beklenen yağışla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Özetlersek; Cuma günü Marmara Bölgesi'ne Trakya'dan başlayıp sadece bir geceliğine geçecek bir yağış geliyor.”

Yağışın şiddetine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şen, “Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil” dedi.

İstanbul'da cuma akşamı dikkatli olunması gerektiğini belirten Şen, “Genel cuma akşamına İstanbul'da dikkat edelim” uyarısında bulundu.

GELECEK HAFTA HAVA SOĞUYACAK

Şen, değerlendirmesinde gelecek hafta hava sıcaklıklarının düşeceğini ve soğumayla birlikte daha şiddetli yağışların görülebileceğini de aktardı.

Özellikle Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin güney kıyıları için su baskını riskine dikkat çeken Şen'in açıklamaları, önümüzdeki hafta beklenen hava koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğine işaret etti.