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Hem cool hem şık! Her dönemin efsanesi Levi’s 501 indirime girdi
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Hem cool hem şık! Her dönemin efsanesi Levi’s 501 indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Cool olmak bazen abartıdan değil, sadelikten gelir. Levi’s 501 Original, zamansız duruşuyla fazla söze gerek bırakmaz. Üzerinize geçirdiğiniz anda kendinizi havalı hissettirir, farkını her ortamda hissettirir. Üstelik şu an indirimde, bu tarzı yakalamanın tam zamanı. Şimdi harekete geçin ve ikonik bir parçayı stilinize ekleyin! Detaylar içeriğimizde...

Tarz dediğimiz şey, bazen bir bakışta, bazen de giydiğiniz o özel parçada gizlidir. Levi’s 501 Original Jeans, yıllardır modanın ve bireysel ifadenin simgesi olmayı sürdüren ikonik bir parça. Orijinal kesimi, dayanıklı dokusu ve klasik duruşuyla her kombine güçlü bir karakter katıyor. Üstelik şu anda kaçırılmayacak bir indirimle sizi bekliyor! Hem gardırobunuza kalite hem de cebinize avantaj katmak için bu fırsatı mutlaka değerlendirin. İşte detaylar...

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Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon

Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon

Levi’s 501 Original Jeans, sadece bir kot pantolon değil, stilin ve özgünlüğün simgesi. 1873’ten beri nesillerin vazgeçilmezi olan bu ikonik model, düğmeli tasarımı ve düz kesimiyle zamansız bir şıklık sunuyor. Bele oturan ve bacaklarda düz inen kesimi, hem rahat hem de klasik bir silüet yaratırken, %100 pamuk dokusu sayesinde doğal bir his ve sağlam bir duruş sağlıyor. Stretch içermemesi, ona o orijinal denim havasını verirken, ister paçaları kıvrılmış ister düz bırakılmış şekilde, tarzınızı kişisel bir dokunuşla tamamlamanıza olanak tanıyor. Bir Levi’s Trucker ceket ve sade bir tişörtle kombinlediğinizde ise, tam anlamıyla klasik Amerikan ruhunu üzerinizde taşımış oluyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Levi’s erkek jean pantolon, klasik kesimi ve kaliteli kumaşıyla hem günlük kullanımda hem de şık kombinlerde tercih edilebilecek rahat ve şık bir seçenek sunuyor."

  • "Teşekkürler Levi’s. Tam beden üstüme oturdu. 16 sene önce almaya başlamıştım 501'leri"
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Bu içerik 26 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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