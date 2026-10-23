Çift kamera teknolojisiyle Xiaomi C300 Dual'da yılın en düşük fiyatı!

Yaşam alanlarında kör noktaların tamamını ortadan kaldıran ve ev güvenliğini tek ekrandan çok açılı şekilde yönetmenizi sağlayan akıllı kamera sistemleri, huzurlu bir gün geçirmenin en pratik yolunu sunuyor. Gelişmiş yapay zeka teknolojisi, 2K netlik ve yüksek çözünürlüklü çift lens mimarisini birleştiren Xiaomi yenilikçi güvenlik çözümünde ise şimdi 1.016 TL indirimle satışta. Evini koruma altına almak isteyenler için kaçırılmayacak bu kampanya bütçe dostu bir alternatif sunuyor!

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Xiaomi Smart Camera C300 Dual

Xiaomi Smart Camera C300 Dual, bir sabit ve bir 360° dönebilen PTZ çift lens mimarisiyle kör noktaları tamamen ortadan kaldırır. Çift 3 MP kamerası sayesinde 2K ultra net çözünürlük sunarak her detayı eksiksiz kaydeder. Dahili yapay zeka çipi; insan hareketlerini ve sesleri anında tespit edip akıllı bildirimler gönderirken, döner lensiyle otomatik insan takibi gerçekleştirir. Gelişmiş kızılötesi ve düşük ışık renkli gece görüşünün yanı sıra çift yönlü sesli konuşma desteği sunan model, Wi-Fi 6 bağlantısıyla kesintisiz bir güvenlik deneyimi vadeder.

Kullanıcılar ne diyor?

"Xiaomi kalitesi gerçekten fiyat performans olarak oldukça güzel bir kamera."

"Bildiğim marka oldugu icin C300 dual cift kamera modelini tercih ettim. C200 tek kamerali modelinide 1 yıldır kullanıyorum memnumum. 256gb sd kart taktim her iki kamerasida kayit ediyor. Alt kamerasi sabit olup geniş açı gösteriyor. Ust kamera dilediginiz yöne uzaktan kontrol ile çevirebiliyorsunuz. Karşılıklı sesli görüşme mevcut. Uzaktan evide dinleyebilirsiniz. Keske üst kamerada bir tık geniş açı çekseydi. Her iki kamerasıda 2K görüntü çekiyor. Kutudan ayakta çıkıyor. Simdilik memnunum."

Bu içerik 23 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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